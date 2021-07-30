Происшествия

Жителя Новосокольников задержали росгвардейцы за рукоприкладство

В Новосокольниках росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 31 июля в 00.20 находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в доме на улице Советской происходит конфликт.

В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и задержали 42-летнего местного жителя, который причинил телесные повреждения 32-летнему гражданину.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.