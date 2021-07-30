Происшествия

На Птахинской высоте в Псковской области нашли 60 боеприпасов времен войны

Более 60 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалисты группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки работали на Птахинской высоте. Здесь были обнаружены 11 минометных мин калибра 50 миллиметров, один артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров и 48 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров.

Птахинской назвали высоту рядом с деревней Птахино (южное) на границе Новосокольнического и Великолукского районов. Бои за Птахинскую высоту продолжались с 6 мая до 6 июля 1943 года, они проходили в промежутке между Великолукской наступательной операцией (25 ноября 1942 года — 20 января 1943 года) и Невельской наступательной операцией (6-10 октября 1943 года) Калининского фронта.