Происшествия

Молодой человек украл у псковички кроссовки и рюкзак

Пскович совершил кражу из квартиры местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26-летняя жительница областного центра обратился в отделение полиции в прошедшие выходные. Она рассказала, что из ее квартиры неизвестный украл кроссовки, куртку, рюкзак, портативную колонку и ноутбук. Общий ущерб составил около 27 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался молодой человек 1999 года рождения. Ранее псковича уже судили за кражу. При проведении обыска у подозреваемого изъяли кроссовки.