Происшествия

Псковича будут судить за сломанные сожительнице ребра

Пскович предстанет перед судом за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своей сожительнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Следствие показало, что 34-летний пскович в ходе внезапного конфликта ударил свою сожительницу ладонью по левому боку. Так мужчина сломал ей 7-8 ребра слева. Это повлекло за собой вред средней тяжести здоровью.

Прокурор направил в городской мировой суд уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Псковичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.