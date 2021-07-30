Происшествия

Псковичу грозит до 5 лет тюрьмы за угон автомобиля

Псковича обвиняют в совершении угона автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе расследования выяснилось, что 23-летний житель областного центра ночью с 19 на 20 июня совершил угон автомобиля марки «Ниссан Примера 1.6», который располагался у многоквартирного дома по улице Коммунальной. Впоследствии автомобиль вернули собственнику.

Прокурор возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ и направил дело в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.