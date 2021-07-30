Происшествия

Жителя Пыталовского района будут судить за грубое унижение пограничника

В отношении жителя Пыталовского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По результатам доследственной проверки установлено, что 38-летнний мужчина, находясь вблизи павильона пограничного наряда на КПП «Убылинка», не реагируя на законные требования сотрудника пограничной службы, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, публично оскорбил последнего. Он высказал в его адрес нецензурные, «явно противоречащие общепринятым нормам поведения, оскорбительные, грубо унижающие человеческое достоинство слова», произнес их громко и проявляя агрессивные эмоции, рассказали в ведомстве.

Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере до сорока тысяч рублей до исправительных работ на срок до одного года.