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Два псковича получили штрафы вместо лещей

03.08.2021 10:24|ПсковКомментариев: 0

Двух жителей Псковской области, задержанных пограничниками, осудили за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

Пограничники в мае задержали двух местных жителей, которые, с помощью запрещенных орудий, ловили рыбу в акватории озера Мясовитское вблизи деревни Кулиско Печорского района. Это озеро является особо охраняемой природной территорией и входит в границы памятника природы регионального значения «Западный берег Псковского озера».

У задержанных изъяли более 80 экземпляров лещей, на вылов которых с 15 апреля по 15 июня действовал запрет.

Суд учел полное возмещение причиненного ущерба и оказание помощи одному из детских социальных учреждений Псковской области и назначил нарушителям наказание в виде судебных штрафов.

Кроме того, по решению суда у рыболовов конфисковали весла. Ставная лесковая рыболовная сеть подлежит уничтожению.

За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 256 УК РФ. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, напомнили в погрануправлении.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #печорский район #рыболовство
Источник: Псковская Лента Новостей
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