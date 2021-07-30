Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Псковские росгвардейцы в одном из псковских магазинов задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 2 августа в 17:19 получил сигнал «Тревога» из магазина на Октябрьском проспекте. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 49-летнего мужчину. Он пронес через кассовый узел несколько банок кофе и не заплатил за них.

При установлении личности правонарушителя выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали в отдел полиции.