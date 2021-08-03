Происшествия

Пскович отправил более 1,5 миллионов рублей на счет мошенников

Пскович перевел на «безопасный счет» мошенников более 1,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестный позвонил 47-летнему псковичу и представился сотрудником известного банка. Он сообщил, что с банковской карты мужчины злоумышленники пытаются похитить денежные средства, а чтобы обезопасить накопления, их необходимо перевести на резервные счета. В результате общения владелец банковской карты перевел более 1 500 000 рублей на счет звонившего. Когда мужчина осознал, что телефонный звонок был не из финансовой организации, он обратился в полицию.

Кроме того, еще одному псковичу 53 лет также поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что сын псковича совершил ДТП. Незнакомец предложил свои услуги по освобождению от возможной ответственности. В результате злоумышленнику удалось завладеть 50 000 рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал житель Гдовского района. 41-летний мужчина в результате общения с неизвестным лишился 36 000 рублей.

Полиция по этим фактам возбудила уголовные дела, добавили в ведомстве.

Жителей региона еще раз призвали быть бдительными. «Банковские работники никогда не звонят первыми и не просят коды безопасности из СМС, данные счетов или банковских карт. Не переводите звонившим предоплату за услуги, выигрыши или залоги за какую-либо компенсацию. Если злоумышленник в разговоре сообщает информацию о родственнике, не торопитесь оказывать помощь - свяжитесь с близкими и уточните все обстоятельства у них. Помните - безопасность денежных средств зависит только от их владельцев! Не дайте себя обмануть!» - подчеркнули в УМВД.