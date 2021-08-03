Происшествия

Три телевизора украли у жительницы Невеля

Невельчанка обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже утром 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

55-летняя женщина сообщила стражам порядка, что в период с конца июля до начала августа неизвестный взломал навесные замки в ее доме и гараже. После этого из помещений пропали три телевизора, ноутбук, сварочный аппарат и два аккумулятора. Потерпевшая написала заявление о краже имущества.

Вскоре удалось установить подозреваемых в хищении. Ими оказались трое местных жителей 1988, 1977 и 1986 годов рождения. При проведении обыска у них обнаружили орудие взлома и похищенное имущество.

Полиция возбудила уголовное дело, расследование продолжается.