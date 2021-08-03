Происшествия

В Невельском районе пропал 36-летний мужчина

36-летний мужчина Иван Коржак пропал в деревне Щербино Невельского района. Местонахождение мужчины неизвестно с 1 августа. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

Пропавший был одет в черную футболку, синие джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.