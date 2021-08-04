Происшествия

Псковичей обвиняют в совершении более двух сотен наркопреступлений

Жителей Пскова привлекут к ответственности за совершение более 200 наркопреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственной части следственного управления УМВД России по Псковской области.

На территории города и Псковского района псковичи с помощью мобильного телефона переписывались на сайте, который специализируется на продаже запрещенных веществ. Молодые люди ознакомились со структурой организованной группы, действующей с использованием данного интернет-магазина, распределением в сообществе ролей, схемой незаконного сбыта наркотических средств, а также ее финансировании.

Фигуранты уголовного дела получали нерасфасованные оптовые партии наркотиков из тайников, о которых по интернету им сообщал неизвестный – организатор интернет-магазина, хранили запрещенные вещества, полученные для реализации, принимали через интернет заявки о создании «закладок» с указанием необходимого вида и количества наркотического средства, фасовали вещества в упаковку, удобную для незаконного сбыта и помещали свертки в тайники. Затем обвиняемые передавали через мессенджеры организатору магазина информацию о местонахождении «закладок» для их продажи покупателям. В их обязанности также входил отчет о результатах преступной деятельности, количестве полученных и имеющихся наркотических средств перед организатором интернет-магазина.

Жителей Пскова обвиняют в совершении 235 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.