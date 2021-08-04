Происшествия

Судимый мужчина украл в печорской деревне металлические ворота

Полиция установила подозреваемого в краже металлических ворот в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 3 августа в полицию за помощью обратилась 29-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что в период с конца июля по начало августа неизвестный похитил со двора дома на улице Совхозной металлические ворота. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Подозреваемый – житель деревни Лавры Печорского района, мужчина 1986 года рождения. Ранее он уже был судим за кражи, а при проведении обыска у него изъяли похищенное имущество.

Расследование данного факта продолжается, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ.