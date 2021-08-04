Происшествия

Погибшую великолучанку с утюгом в рюкзаке нашли в реке Плюсса

Труп женщины обнаружили в реке Плюсса в селе Ляды Плюсского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: pixabay.com

Сообщение поступило в дежурную часть 30 июля в 16.36 от женщины, которая рассказала, что при сплаве на байдарке по реке Плюсса на островке обнаружила труп. Информация подтвердилась в ходе выезда на место следственно-оперативной группы следственного управления СК РФ по Псковской области.

Труп без видимых телесных повреждений. При себе у погибшей были две копии паспорта на имя гражданки 1988 года рождения, банковская карта на то же имя, деньги. Внешность погибшей схожа с лицом на фотографии на копии паспорта, отметили в ведомстве.

По предварительной информации, погибшей является жительница Великих Лук. При ней был рюкзак синего цвета, в котором, помимо перечисленного, находились утюг и перочинный нож. Она была одета в синюю куртку, зеленую кофту, синие кроссовки и другие вещи.

Труп направлен на вскрытие. Проводятся мероприятия по поиску родственников и очевидцев произошедшего.