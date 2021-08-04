Происшествия

Пскович заплатит за избиение человека на лестничной площадке

Жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

16 декабря прошлого года подсудимый, находясь на лестничной площадке первого этажа одного из домов на улице Гецентова в деревне Писковичи, ударил потерпевшего кулаком в лицо. Мужчина получил перелом нижней челюсти.

Суд признал псковича виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскали 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.