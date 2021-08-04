Происшествия

Юный великолучанин сломал ребра при падении со здания завода ночью

Великолучанин 2000 года рождения пострадал при падении с высоты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 августа в 0.51 в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что около 0.30 со здания заброшенного завода на улице Малышева упал человек. В результате падения молодой человек получил травмы. По предварительной информации, он сломал несколько ребер, получил ушиб грудной клетки, заработал пневмоторакс. Под вопросом перелом костей таза.

По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.