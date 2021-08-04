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Поиски 73-летнего пенсионера продолжаются в лесах Островского района

Продолжаются поисково-спасательные работы в деревне Тележники Островского района по установлению местонахождения 73-летнего Николая Васильева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 1 августа. Все это время поиски не прекращаются ни днем, ни ночью: экипажи с волонтерами отряда «ЛизаАлерт» постоянно прибывают в штаб, сменяя друг друга.

Среди добровольцев есть как опытные поисковики, так и новички, впервые приехавшие искать заблудившегося человека. На свою первую «лесную задачу» вышла и Рита (позывной «Маргоша»).

«Поначалу мне было немного волнительно от незнания и сомнений, смогу ли я до конца выполнить задачу. Но в отряде очень дружественная атмосфера и все друг друга поддерживают, так что это придает сил и уверенности, - делится впечатлениями Рита. - Задачу мы выполнили, справились даже раньше, чем планировали. И я хочу сказать, что все совсем не так страшно, как кажется на первый взгляд. Да, мы устали, но я довольна, что помогла в поиске пропавшего человека, и мой труд не напрасен. Спасибо всем, кто поддержал, вы придали мне уверенности в себе!».

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Поисковому отряду нужны добровольцы. «Ведь каждый человек, выходящий на задачу, - это дополнительный шанс на возвращение потерявшегося домой», - подчеркнули в «ЛизаАлерт».