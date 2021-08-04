Происшествия

В Пскове молодой человек попался на краже сковородок

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

4 августа экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 37-летнего местного жителя, который похитил 4 сковородки и 5 бутылок шампуня на общую сумму 3513 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.