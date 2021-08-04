Происшествия

В Пскове полиция раскрыла квартирную кражу

В Пскове полиция задержала подозреваемого в краже ювелирных изделий, планшета и ноутбука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В полицию с заявлением о краже из квартиры обратилась 42-летняя местная жительница. Общая стоимость похищенного имущества составила около 100 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. И оказался ранее судимый за грабеж и кражу житель деревни Родины Псковского района, мужчина 1980 года рождения. Однако, при проведении обыска изъять похищенное не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.