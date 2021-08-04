Происшествия

В Псковской области продолжаются поиски 45-летнего мужчины

45-летнего мужчину разыскивают в Москве и в Псковской области. Местонахождение Сергея Лаврухина неизвестно с 6 июля. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, брит наголо, серые глаза.

Во что был одет мужчина, неизвестно.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.