Происшествия

В Великих Луках пропала девушка в платье с Микки Маусом

22-летняя девушка пропала в Великих Луках. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «След Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Оксана Курова 1999 года рождения ушла из дома, расположенного на улице Мелиораторов. Последний раз ее видели в понедельник, 2 августа. По словам очевидцев, девушка шла в сторону кладбища Божно.

Пропавшая была одета в бледно-оранжевое платье в серую полоску, с коротким рукавом и резиновые тапки. На платье был изображен Микки Маус. Волосы были распущены.

Всех, кто обладает информацией о местоположении девушки, просят обращаться по телефонам: 02 или 89113767676.