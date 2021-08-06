Происшествия

Девушка украла из магазина в Пскове две бутылки виски

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, совершившую хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

5 августа экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 24-летнюю девушку, которая пронесла через кассовый узел 2 бутылки виски, не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 2971 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.