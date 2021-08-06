Происшествия

Детские коляски снова подожгли в одной из многоэтажек Пскова

Две детские коляски сгорели в подъезде многоквартирного дома на улице Гражданской в Пскове. Пожар произошел в 22.55 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

Предварительная причина случившегося - поджог. Закопчены три этажа. «В течение 15 минут работало звено газодымозащитной службы», - добавили в ведомстве.

Пожарные эвакуировали 60 человек, в том числе 14 детей.

Напомним, 2 августа подобный пожар произошел в подъезде многоквартирного дома на улице Кузбасской Дивизии, 44. Там тоже подожгли детские коляски.