Происшествия

В Великих Луках осудили новгородца за дачу взятки сотруднику колонии

Жителя Новгородской области осудили за дачу взятки сотруднику исправительной колонии №5 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина в период отбывания наказания в этой исправительной колонии с 9 октября 2018 года по 18 февраля 2019 года дал взятку должностному лицу в значительном размере за пронос запрещенных предметов (часть 3 статьи 291 УК РФ).

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих обстоятельств и состояния его здоровья, мужчину приговорили к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.