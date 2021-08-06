Происшествия

Ущерб от пожаров в Псковской области с начала года превысил 11 млн рублей

2923 пожара зарегистрировали на территории Псковской области за 7 месяцев 2021 года. Нанесенный ими прямой материальный ущерб составил 11 миллионов 795 тысяч рублей. На пожарах погибли 58 человек, травмы получили 29 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров стали:

неосторожное обращение с огнем – 2470 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 169 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 161 случай;

поджоги – 54 случая; на транспорте – 47 случаев;

иные – 22 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 997 пожаров, которыми причинен материальный ущерб в размере 2 миллионов 283 тысяч рублей. Погибли 19 человек, из них 7 человек находились в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировали 1926 пожаров, ущерб от которых составил 9 миллионов 511 тысяч рублей. На пожарах погибли 39 человек, из них 7 человек находились в состоянии опьянения.

За 7 месяцев в жилом секторе произошло 675 пожаров с ущербом в размере 8 миллионов 291 тысячи рублей. На пожарах в жилом секторе погибли 55 человек (94,83% от общего числа погибших).

Основными причинами пожаров в жилом секторе названы:

неосторожное обращение с огнем – 339 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 146 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 134 случая;

поджоги – 28 случаев;

на транспорте – 12 случаев;

иные – 16 случаев.

За указанный период на территории Псковской области пожарами уничтожено: 306 строений; 2311,9 квадратных метров площадей; 34 единицы автотранспорта.

Пожарным удалось спасти жизнь 462 жителям региона, материальные ценности на сумму 39 миллионов 249 тысяч рублей, 675 строений, 6 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 19 человек были пенсионного возраста, 32 - люди без определенного рода деятельности, 4 - рабочие, 3 - инвалиды.