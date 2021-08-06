Происшествия

Бездомный ограбил подростка на берегу Мирожки в Пскове

22-летний молодой человек ограбил 14-летнего подростка в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К полицейским за помощью обратилась 40-летняя жительница деревни Борисовичи Псковского района. Женщина сообщила, что утром 5 августа на берегу реки Мирожки в Пскове неизвестный мужчина похитил у ее 14-летнего сына мобильный телефон и велосипед.

Полицейские оперативно установили подозреваемого. Оказалось, что бездомный уже был судим за совершение кражи. В настоящий момент его задержали в рамках статьи 91 УПК РФ.

Полицейские провели два обыска, в ходе которых изъяли телефон и велосипед. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.