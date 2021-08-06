Происшествия

Житель Дедовичей отделался штрафом за совершение пять краж

Житель Дедовичей получил штраф за оплату покупок банковской картой, принадлежащей знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С 21 по 25 мая в ходе распития спиртных напитков потерпевшая передавала мужчине свою банковскую карту для приобретения для нее продуктов питания, спиртных напитков и сигарет. Однако мужчина, зная пин-код, неоднократно снимал наличные деньги, совершал покупки, а также оплачивал долги в магазинах. Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 19 337 рублей.

Дедовичский районный суд признал его виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей, а также взыскали в пользу потерпевшей материальный ущерб в размере 4337 рублей. Приговор в законную силу не вступил.