Происшествия

При пожаре в общежитии на улице Киселева в Пскове пострадал мужчина

При пожаре в общежитии на улице Киселева в Пскове пострадал мужчина. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Пострадавший — мужчина 1996 года рождения, доставлен в больницу. По предварительной информации, он отравился угарным газом. Информация по другим пострадавшим уточняется.

Напомним, сообщение о возгорании на улице Киселева, 29/23 поступило 6 августа в 13.21. Возгорание произошло на 3-м этаже здания. В результате полностью выгорел общий тамбур, по всей площади закопчен коридор. Причина возгорания устанавливается.

Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе детей.