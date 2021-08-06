Происшествия

В Куньинском районе мошенница обманула женщину с больными ногами

Жительницу Куньинского района могут привлечь к ответственности за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

25 июня фигурантка по внешним признакам определила, что у потерпевшей есть проблемы со здоровьем, так как последняя с трудом передвигалась. Женщина пояснила обвиняемой, что у нее действительно больные ноги. В ответ на это мошенница предложила пройти домой к женщине, чтобы излечить ее. Потерпевшая поверила и согласилась.

«При этом женщина осознавала, что не обладает никакими медицинскими познаниями и сверхъестественными способностями и не сможет оказать никакой помощи потерпевшей, то есть осознанно и целенаправленно обманула, введя ее в заблуждение относительно своих намерений и способностей с целью хищения денежных средств», - рассказали в ведомстве.

Создавая видимость оказания помощи потерпевшей в излечении и снятии «порчи», обвиняемая украла у женщины 15 000 рублей. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Прокуратура направила дело в суд. В ведомстве добавили, что преступление относится к категории средней тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.