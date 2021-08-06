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Полиция провела проверку по заявлению о приставании полуголого мужчины к ребенку в Пскове

Полиция провела проверку по заявлению о приставании полуголого мужчины к 11-летнему ребенку в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

«Уполномоченный участковый совершил проверку по заявлению родителя несовершеннолетнего ребенка по факту приставания к нему (ребенку — ред.)», - сообщили в ведомстве.

Напомним, вечером 8 июля в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, которая вызвала широкий резонанс среди подписчиков:

«Мамы, папы, дедушки и бабушки, которые отпускают своих детей гулять по микрорайону Лисьи Горки, будьте осторожны. Появился педофил. Ездит на красной 11 (ВАЗ 21111- ред.)», - написала обеспокоенная псковичка.

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В ходе проверки участковый взял материалы с ближайших камер видеонаблюдения, чтобы установить марку и номер автомобиля, на котором передвигался мужчина. Кроме того, на предмет выявления автомобиля опросили жителей соседних домов, сотрудники проверили ближайшие дворы и проезды, однако автомобиль не обнаружили.

«Факт приставания неизвестного мужчины к ребенку не нашел подтверждения, автомобиль и лицо не были установлены», - сообщили в УМВД.

В ведомстве добавили, что жители микрорайона подтвердили, что на конечной остановке автобуса, в месте, где якобы видели вышеупомянутого мужчину, в период жарких летних дней часто видели другие машины, в которых находились «полураздетые горожане».

«Люди приезжают в тот район купаться, а после заезжают в магазин. Возможно, мальчик просто увидел одного из купающихся», - предположили в УМВД.