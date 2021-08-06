Происшествия

В выручке пушкиногорского магазина обнаружили фальшивую купюру

Очередную фальшивую купюру изъяли в псковском банке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заведующая псковским банком обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что в филиале известного банка обнаружили подозрительную банкноту: купюра достоинством 5000 рублей имела признаки подделки. По имеющейся информации, в банк она поступила вместе с выручкой из небольшого магазина в Пушкинских Горах.

На данный момент подозрительную банкноту полицейские изъяли. По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.