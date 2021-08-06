Происшествия

Псковичка помогала «знакомой» разблокировать телефон и потеряла 4,5 тысячи рублей

Сразу несколько псковичей стали жертвами звонков неизвестных: доверчивые жители города в результате общения со злоумышленниками лишились почти 400 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 29-летняя псковичка заявила о дистанционном хищении денег. Она рассказала стражам порядка, что в личные сообщения в популярной социальной сети ей написала знакомая и попросила оказать помощь в разблокировке телефона. Для этого необходимо было сообщить поступивший на телефон пароль. После того, как девушка сообщила данные, с ее лицевого счета, принадлежавшего известному мобильному оператору, исчезло 4500 тысячи рублей.

Жительница поселка Писковичи Псковского района, женщина 1976 года рождения, также обратилась в полицию за помощью. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что необходимо предотвратить действия мошенников – на псковичку кто-то якобы пытался оформить кредит. Владелица счета поверила собеседнику и назвала ему коды безопасности от банковского счета. В результате с них было списано почти 300 тысяч рублей.

Точно также попыталась обезопасить свои средства и 52-летняя жительница Пскова. Мошенникам удалось списать около 97 тысяч рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела по статье 158 «Кража» УК РФ. Расследования продолжаются.

«В связи с участившимися случаями подобных хищений УМВД России по Псковской области еще раз призывает граждан быть внимательными при общении с неизвестными и не сообщать свои личные данные, пароли, коды безопасности "сотрудникам банка" или случайным собеседникам», - добавили в ведомстве.