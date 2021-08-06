Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
За отмену пенсионной реформы
волонтеры победы чтобы помнили
памятка - собираем ребенка в школу
с чего начинается плитка
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Происшествия 06.08.2021 15:570 При пожаре в общежитии на улице Киселева в Пскове пострадал мужчина 07.08.2021 15:150 Псковичка помогала «знакомой» разблокировать телефон и потеряла 4,5 тысячи рублей 07.08.2021 13:550 В Красногородском районе пропал 62-летний мужчина 07.08.2021 11:250 Двух потерявшихся людей нашли в опочецком лесу 07.08.2021 10:270 В выручке пушкиногорского магазина обнаружили фальшивую купюру 07.08.2021 09:410 Полиция провела проверку по заявлению о приставании полуголого мужчины к ребенку в Пскове
 
 
 
Самое популярное 03.08.2021 18:3921 «Мама Рома» вышла боком 02.08.2021 16:162 Останки убитого ребенка нашли в Псковской области 02.08.2021 20:065 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье 02.08.2021 13:271 Псковская область попала в зону циклона «Гвидо» 31.07.2021 11:184 Девушка на «Тойоте» сбила двух пешеходов на улице Юбилейной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковичка помогала «знакомой» разблокировать телефон и потеряла 4,5 тысячи рублей

07.08.2021 15:15|ПсковКомментариев: 0

Сразу несколько псковичей стали жертвами звонков неизвестных: доверчивые жители города в результате общения со злоумышленниками лишились почти 400 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, 29-летняя псковичка заявила о дистанционном хищении денег. Она рассказала стражам порядка, что в личные сообщения в популярной социальной сети ей написала знакомая и попросила оказать помощь в разблокировке телефона. Для этого необходимо было сообщить поступивший на телефон пароль. После того, как девушка сообщила данные, с ее лицевого счета, принадлежавшего известному мобильному оператору, исчезло 4500 тысячи рублей.

Жительница поселка Писковичи Псковского района, женщина 1976 года рождения, также обратилась в полицию за помощью. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что необходимо предотвратить действия мошенников – на псковичку кто-то якобы пытался оформить кредит. Владелица счета поверила собеседнику и назвала ему коды безопасности от банковского счета. В результате с них было списано почти 300 тысяч рублей.

Точно также попыталась обезопасить свои средства и 52-летняя жительница Пскова. Мошенникам удалось списать около 97 тысяч рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела по статье 158 «Кража» УК РФ. Расследования продолжаются.

«В связи с участившимися случаями подобных хищений УМВД России по Псковской области еще раз призывает граждан быть внимательными при общении с неизвестными и не сообщать свои личные данные, пароли, коды безопасности "сотрудникам банка" или случайным собеседникам», - добавили в ведомстве.

Теги: #кража #мошенники #полиция #дистанционное мошенничество #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 472 человека
07.08.2021, 15:290 Более 150 тысяч человек в Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 07.08.2021, 15:150 Псковичка помогала «знакомой» разблокировать телефон и потеряла 4,5 тысячи рублей 07.08.2021, 14:564 Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю в России 07.08.2021, 14:340 Тактико-специальные учения саперных подразделений завершились на полигоне Струги Красные
07.08.2021, 14:150 До 27 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 августа 07.08.2021, 13:550 В Красногородском районе пропал 62-летний мужчина 07.08.2021, 13:334 Льва Шлосберга могут снять с выборов в Госдуму в Москве 07.08.2021, 13:303 Росстат отчитался о снижении уровня бедности населения
07.08.2021, 13:090 Астроном-любитель из Пскова сфотографировал спиральную галактику и Луну 07.08.2021, 12:500 Завод по производству сжиженных газов в «Моглино» планируют открыть в следующем году 07.08.2021, 12:310 В Псковском районе легковой автомобиль попал в ДТП при обгоне грузовика 07.08.2021, 12:123 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
07.08.2021, 12:040 Рисунки псковичей о фронтовых собаках вошли в виртуальную выставку московского музея 07.08.2021, 11:450 В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России 07.08.2021, 11:250 Двух потерявшихся людей нашли в опочецком лесу 07.08.2021, 11:042 В псковской инфекционке прокомментировали отмену противочумных костюмов в «красных зонах»
07.08.2021, 10:450 Путин сообщил о планах завершить социальную газификацию к концу 2022 года 07.08.2021, 10:270 В выручке пушкиногорского магазина обнаружили фальшивую купюру 07.08.2021, 10:0710 Эксперт рассказал о россиянине, который заразил коронавирусом полторы тысячи человек 07.08.2021, 09:410 Полиция провела проверку по заявлению о приставании полуголого мужчины к ребенку в Пскове
07.08.2021, 09:360 Фестиваль «Когда мы были на войне» проходит на «Линии Сталина» в Островском районе 07.08.2021, 09:180 На выборы главы Куньинского района зарегистрированы пять кандидатов 07.08.2021, 09:002 В Роспотребнадзоре заявили о невозможности определить штамм COVID-19 по симптомам 06.08.2021, 23:260 Александр Котов назвал тревожной ситуацию с ремонтом школы в Стругах Красных
06.08.2021, 23:140 Водитель «Форда» пострадал в ДТП под Печорами 06.08.2021, 22:170 В Пскове пройдет фестиваль уличного спорта 06.08.2021, 21:3210 Путин рассказал о ведущей политической силе в России 06.08.2021, 21:210 Более 40 атлетов со всей страны примут участие в силовых соревнованиях по воркауту в Пскове
06.08.2021, 21:002 После побега пятерых заключенных арестованы сотрудники подмосковного ИВС 06.08.2021, 20:400 Вопросы профориентации молодежи обсудили Александр Козловский и руководители предприятий Великих Лук 06.08.2021, 20:110 Российскому судье доверили работу на матче за Суперкубок УЕФА 06.08.2021, 19:482 Естественная убыль населения в России за I полугодие выросла почти на 60%
06.08.2021, 19:212 В Пскове доизбрали членов Общественной палаты региона 06.08.2021, 18:470 Пьесы двух «немецких Иоганнов» исполнит в Тригорском скрипач из Петербурга 06.08.2021, 18:330 Глава МЧС России предрек увеличение количества стихийных бедствий 06.08.2021, 18:170 Борис Елкин: Я готов общаться с гражданами
06.08.2021, 18:013 Псковичей призвали не отпускать детей в лес одних 06.08.2021, 18:000 «Акценты» Донецкого: Казус «Яблока», и. о. сити-менеджера Пскова и Пересильд в скафандре 06.08.2021, 17:530 «IT-куб» в Пскове открывает набор учащихся на новый учебный год 06.08.2021, 17:470 Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский
06.08.2021, 17:451 Будущее псковского туризма 06.08.2021, 17:397 Президент поручил дополнительно поддержать россиян с низкими доходами 06.08.2021, 17:321 В ГИБДД рассказали псковичам об усугубляющем факторе всех ДТП 06.08.2021, 17:200 Борис Елкин призвал уделять внимание доступности объектов для маломобильных граждан
06.08.2021, 17:1212 Путин поручил выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года 06.08.2021, 17:070 В Островском районе найдено тело пропавшего 1 августа пенсионера 06.08.2021, 17:000 Псковичей приглашают посетить ремесленную ярмарку в Детском парке 06.08.2021, 16:510 В Куньинском районе мошенница обманула женщину с больными ногами
06.08.2021, 16:310 Еще три кандидата зарегистрированы на выборы в Госдуму от Псковской области 06.08.2021, 16:272 Псковские храмы в фотографиях представили жителям и гостям города 06.08.2021, 16:220 Концепцию научно-образовательного кластера презентовали в Пскове 06.08.2021, 16:170 Мотоциклист упал на Октябрьском проспекте в Пскове
06.08.2021, 16:150 Волонтеры помогут маломобильным псковичам во время замены лифтов 06.08.2021, 16:100 Путин поручил до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность детсадов 06.08.2021, 16:040 Сбербанк помогает родителям собрать детей в школу 06.08.2021, 15:580 Пропавший в новогодние выходные великолучанин найден убитым
06.08.2021, 15:570 При пожаре в общежитии на улице Киселева в Пскове пострадал мужчина 06.08.2021, 15:510 Ликвидацию последствий стихии обсудил с жителями Пустошкинского района Александр Козловский 06.08.2021, 15:442 Борис Елкин: Построить школу — мало, нужен достойный персонал 06.08.2021, 15:370 В псковском МРЭО назвали наиболее загруженные часы работы
06.08.2021, 15:300 «Собственной персоной»: Борис Елкин о работе в новой должности. ВИДЕО 06.08.2021, 15:260 В новом сезоне псковичи смогут посещать театр за 200 рублей 06.08.2021, 15:210 «Горькая» довела псковича до колонии 06.08.2021, 15:192 Сам себе водяной
06.08.2021, 15:154 Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области 06.08.2021, 15:030 Автографы «старушки Лариной» можно увидеть на выставке в Тригорском 06.08.2021, 14:470 Сквер у «Рижской» гостиницы в Пскове планируется отремонтировать 06.08.2021, 14:440 Псковичам предлагают стать «невидимыми» спасателями
06.08.2021, 14:410 Ремонтом тротуаров на улице Советской Армии займутся в Пскове 06.08.2021, 14:350 Около 36 тысяч животных убито в Порховском районе из-за АЧС 06.08.2021, 14:331 В Пскове горит общежитие на улице Киселева. ФОТО 06.08.2021, 14:223 ПЛН-ТВ: Если коллекторам разрешат взыскивать долги с граждан по ЖКХ
06.08.2021, 14:151 Врач назвал важное преимущество вакцинации от COVID-19 06.08.2021, 14:062 На Ольгинском мосту в Пскове заменят ограждения при капремонте 06.08.2021, 13:490 Более 90% клиентов Сбербанка бесплатно переводят друг другу деньги 06.08.2021, 13:432 Общественный транспорт планируют пустить к псковской инфекционке
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.