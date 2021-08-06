Происшествия

В Красногородском районе пропал 62-летний мужчина

62-летний мужчина пропал в деревне Саурово Красногородского района. Местонахождение Александра Никулина неизвестно с 5 августа. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

Во что был одет мужчина, неизвестно.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.