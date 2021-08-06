Происшествия

В Пскове с июня разыскивают пенсионера

75-летний мужчина пропал в Пскове. Местонахождение Валерия Пыргаева неизвестно с 27 июня. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы.

Мужчина был одет в светлую джинсовую куртку, темную футболку и темные джинсы.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.