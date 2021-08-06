Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину за кражу продуктов питания

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

7 августа экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего местного жителя, который похитил из торгового продукты питания.



Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.