Происшествия

Кражу крупной суммы денег раскрыла полиция в Новосокольниках

В городе Новосокольники полиция раскрыла кражу крупной суммы денег, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

За помощью в отдел полиции обратился 29-летний местный житель. Молодой человек заявил о краже из его квартиры. Злоумышленник похитил почти 196 тысяч рублей.

Полицейским удалось оперативно подозреваемого в краже - им оказался житель города 1980 года рождения. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, при проверке установлено, что ранее он уже был судим за кражу.

При проведении нескольких обысков часть похищенного была изъята. По данному факту продолжается расследование, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ.