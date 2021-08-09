Происшествия

Баня сгорела в Псковском районе из-за неправильного использования печи

Баня сгорела в деревне Слобода Псковского района 8 августа. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

Кроме того, замыкание в электрощитке привело к пожару в тамбуре на 4-м этаже дома по улице Киселева, 29 в Пскове.

Также огонь уничтожил несколько бесхозных и неэксплуатируемых помещений в ряде районов области. Такие пожары произошли в Пыталово, деревне Брод Гдовского района, в Пустошке и Великих Луках. Причина одна - неосторожное обращение с огнем.