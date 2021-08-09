Происшествия

Пять человек заблудились в псковских лесах за выходные

Пять человек заблудились в лесах Псковской области за выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В самом разгаре пора сбора грибов и ягод. В лесные массивы устремляются псковичи и гости нашего региона, чтобы собрать и заготовить впрок вкусные и полезные дары природы. Однако зачастую люди забывают о своей безопасности, теряют ориентацию в пространстве и могут заблудиться», - заметили в управлении МЧС.

Так, 7 августа поступила заявка на оказание помощи в поисках женщины 1977 года рождения и мужчины 1964 года рождения, которые заблудились в лесном массиве вблизи деревни Пузакино Опочецкого района. На место направили отделение пожарно-спасательной части №20, через несколько часов потерявшихся обнаружили.

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Еще один случай произошел в тот же день в Псковском районе – в лесном массиве вблизи деревни Кислово потерялись две женщины 1949 и 1950 годов рождения. Работы по обнаружению организовал поисково-спасательный отряд города Пскова. Вскоре потерявшихся обнаружили.

На следующий день, 8 августа, в 10:45 поступил звонок от потерявшейся вблизи деревни Пески Порховского района гражданки 1966 года рождения. На место направили отделение пожарно-спасательной части №25. На поиски отправились также сотрудники полиции, волонтеры и местное население. Вечером того же дня заблудившуюся женщину обнаружили.

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Во избежание подобных ситуаций главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности при походе в лес:

необходимо сообщить о намерении пойти в лес близким, рассказать им предполагаемый маршрут, время предполагаемого возвращения;

с собой нужно взять средства связи (мобильный телефон), проследить за тем, чтобы он был заряжен, и с положительным балансом;

одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям. Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной;

при себе также нужно иметь нож, спички в сухом коробке и часы.

«Самое главное – не паниковать и не терять самообладания!» - подчеркнули в ведомстве.