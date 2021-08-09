Происшествия

Великолучанин украл телефон из корзины в супермаркете

Кражу мобильного телефона раскрыли великолукские полицейские. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днем 8 августа в ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 18-летняя жительница Великолукского района.

Помощь стражей порядка ей понадобилась из-за того, что неизвестный похитил ее мобильный телефон известной марки. Девушка пояснила, что средство связи она по неосторожности положила в корзину в продуктовом магазине, а потом не заметила как телефон исчез. Ущерб потерпевшей составил более 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» полицейские установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель, 1974 года рождения. В результате обыска удалось изъять похищенное у великолучанки имущества.

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.