Происшествия

В Псковской области разыскивают сбежавших из московского изолятора заключенных

Пятеро человек, совершивших побег из изолятора временного содержания в Истре, по данным оперативников, покинули Московскую область. Оперативники сосредоточились на поисках сбежавших в соседних регионах - Тверской, Тульской, Псковской и Смоленской областях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Изображение: телеграм-канал «112»

«По оперативным данным, беглецам удалось покинуть Московскую область. На территории региона их больше нет», - сказал источник агентства. По его словам, за время поисков беглецы ни разу не попали на камеры наблюдения.

В ночь на пятницу из ИВС МВД по городу Истра совершили побег из-под стражи пять арестантов, которые, по версии Следственного комитета, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцев из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) сотрудниками учреждения и инициировал передачу из органов МВД уголовного дела по факту побега (статья 313 УК РФ).

Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах передвижения беглецов, а также объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди.