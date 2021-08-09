Происшествия

В Опочке эвакуировали пятерых человек из-за горящего дивана

Пять человек эвакуировали пожарные в городе Опочке 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание случилось в двухэтажном жилом доме на улице 9 января. Огонь повредил диван в одной из квартир. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем жильца квартиры при курении. Прибывшие на место спасли одного человека и эвакуировали еще пятерых, находившихся в это время в доме. Пострадавших нет.

Еще один пожар произошел в деревне Иваново Великолукского района. На улице Центральной загорелась бесхозная неэксплуатируемая постройка. Она вместе с кровлей выгорела изнутри по всей площади. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.