Происшествия

Скрывавшегося от следователей 4 года мужчину арестовали в Красногородске

Мужчину, скрывавшегося от следователей на протяжении 4 лет, арестовали в Красногородске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служб прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования выяснилось, что в июне 2017 года обвиняемый направлялся в сторону границы с Латвией в Красногородском районе. При этом документов на право выезда из России при себе он не имел. Тогда его задержали пограничники и предъявили обвинение. После этого мужчина скрылся и находился в розыске 4 года. Арестовать его удалось в 2021 году.

Нарушителя ожидает суд за преступление по части 1 статьи 322 УК РФ за попытку пересечения государственной границы России. Санкция этой статьи предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до двух лет.