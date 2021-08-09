Происшествия

Мошенника из Белоруссии задержали при пересечении границы в Невельском районе

Мужчину, ранее судимого за мошенничество, задержали в Невельском районе при попытке попасть в Россию из Белоруссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

32-летний иностранец пытался пересечь российско-белорусскую границу в районе населенного пункта Лобок. Здесь его остановили сотрудники погрануправления, помощь им оказали добровольные народные дружины. В ходе следствия выяснилось, что решением Минюста России нарушителю был бессрочно закрыт въезд в Российскую Федерацию. Причина - совершенные мужчиной на территории России преступления по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Иностранца задержали на срок до 48 часов для установления обстоятельств его противоправной деятельности и принятия процессуального решения.

Пограничное управление обращает внимание жителей приграничных районов, что среди нарушителей границы могут находиться лица с криминальным прошлым.