Происшествия

Порховская пенсионерка лишилась кошелька после посещения аптеки

Две женщины украли кошелек с деньгами у порховской пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка из деревни Нижние Горки Порховского района обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже кошелька. По ее словам, она посетила аптеку в центре Порхова, после чего обнаружила пропажу кошелька с деньгами.

Полицейские оперативно задержали двух подозреваемых в краже. Ими оказались две порховички 1986 года рождения. Похищенный кошелек у них изъяли во время обыска.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.