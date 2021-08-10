Происшествия

Жительница Невеля украла бидон и печной настил

Невельская полиция раскрыла кражу из частного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С заявлением в полицию 10 августа обратился 58-летний житель поселка Плиссы. Мужчина сообщил, что в период с 6 по 10 августа неизвестный проник в частный дом в деревне Бойдолово. Злоумышленник залез в дом через окно – оконная рама была выставлена. Похититель унес металлические предметы – 10-литровый алюминиевый бидон, настольную газовую плитку и небольшой печной настил.

Подозреваемой в краже оказалась безработная жительница города Невеля, женщина 1994 года рождения. При обыске у нее изъяли похищенное имущество.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.