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Происшествия

«Аиста» похитили у пенсионерки в Усвятах

11.08.2021 11:32|ПсковКомментариев: 0

Полиция раскрыла кражу велосипеда в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 августа в полицию поселка Усвяты обратилась 73-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о краже. Она пояснила стражам порядка, что от ее дома в поселке неизвестный похитил велосипед «Аист». Ущерб составил 4 000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался мужчина 1972 года рождения. Похищенный транспорт у него изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Будьте бдительны! Помните, что профилактика краж тех же велосипедов – гораздо эффективнее их поиска!» - обратились в УМВД к жителям региона.

Теги: #кража #полиция #велосипед #Усвятский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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