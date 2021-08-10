Происшествия

У псковички захлопнулась машина с ребенком внутри

Спасатели приехали на вызов псковички, у которой захлопнулась машина с ребенком внутри. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение об инциденте на улице Петровской, 24 поступило днем 11 августа. У женщины захлопнулся автомобиль, в котором остались ребенок, ключи и телефон.

На место приехали сотрудники МЧС. В результате женщина смогла дозвониться с другого телефона до мужа, он в скором времени приехал с другим комплектом ключей от машины. Ребенок не пострадал.