Происшествия

Трех потерявшихся искали в Псковской области пожарные и спасатели

Трех потерявшихся искали в Псковской области пожарные и спасатели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 11 августа в 14.36 от ОМВД «Великолукский» поступила заявка на оказание помощи при проведении поиска потерявшейся 10 августа в лесном массиве вблизи деревни Клинцево Великолукского района.

Пропала женщина 1960 года рождения. Были задействованы для поисков силы и средства 6-й пожарно-спасательной части и группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Женщина найдена около 20.00 11 августа.

12 августа в 2.20 минут от ОМВД по Псковскому району поступила заявка на оказание помощи при проведении поиска потерявшихся 11 августа в лесном массиве в районе СНТ «Строитель». Пропали двое мужчин - один 1991 года рождения, возраст второго не уточняется. Для проведения поисков были направлены силы 3-й пожарно-спасательной части. В 4.40 утра потерявшиеся были найдены.