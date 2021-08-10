Происшествия

Кражу денег и банковской карты раскрыли полицейские в Бежаницах

В Бежаницах полицейские раскрыли кражу кошелька. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительница поселка обратилась к местным стражам порядка за помощью 11 августа. 41-летняя женщина пояснила, что лишилась кошелька, находившихся в нем денег и банковской карты. При уточнении обстоятельств случившегося выяснилось, что их похитили с места работы женщины: неизвестный проник через незакрытую дверь в одно из помещений муниципального учреждения и украл кошелек. Добычей злоумышленника стали 500 рублей и банковская карта, с которой впоследствии ему удалось снять еще более 30 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался житель поселка Лющик Бежаницкого района, мужчина 1989 года рождения. Ранее молодой человек уже был судим за аналогичные преступления. На данный момент мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.