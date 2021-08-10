Происшествия

Женщину со шрамом ищут в Пскове

43-летнюю Ольгу Бодневу разыскивают в Пскове. С 10 августа ее местонахождение неизвестно, сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в черную кожаную куртку, белую футболку, синие джинсы и черные балетки. С собой была черная сумка. Особая примета — шрам над левой бровью.

Информацию, которая поможет в поисках псковички, можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.